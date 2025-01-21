Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на Тайване, пострадали 27 человек

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CentralAsia (CA) - На юге Тайваня в ночь на 21 января произошло землетрясение магнитудой 6,4, в результате пострадали 27 человек, зафиксированы повреждения, передает AP.

Толчки были зафиксированы в 0:17 по местному времени во вторник. Эпицентр находится примерно в 40 км от административного центра округа Цзяи на глубине 10 км. Столица Тайваня Тайбэй расположена на севере острова.

Магнитуду в 6,4 установило Центральное метеорологическое управление Тайваня. Геологическая служба США оценила ее в 6.

У пострадавших, как сообщила пожарная служба Тайваня, незначительные травмы. Среди раненых есть месячный ребенок, его спасли из-под завалов в городе Тайнане, расположенном южнее Цзяи.