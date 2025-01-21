Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на Тайване, пострадали 27 человек
- Азия и мир, общество
- 14:46, 21 января 2025
- Просмотров: 351
Иллюстрациялык сүрөт
CentralAsia (CA) - На юге Тайваня в ночь на 21 января произошло землетрясение магнитудой 6,4, в результате пострадали 27 человек, зафиксированы повреждения, передает AP.
Толчки были зафиксированы в 0:17 по местному времени во вторник. Эпицентр находится примерно в 40 км от административного центра округа Цзяи на глубине 10 км. Столица Тайваня Тайбэй расположена на севере острова.
Магнитуду в 6,4 установило Центральное метеорологическое управление Тайваня. Геологическая служба США оценила ее в 6.
У пострадавших, как сообщила пожарная служба Тайваня, незначительные травмы. Среди раненых есть месячный ребенок, его спасли из-под завалов в городе Тайнане, расположенном южнее Цзяи.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.