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Байден помиловал членов своей семьи в последние часы президентства
Джо Байден
Джо Байден

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден издал указ о превентивном помиловании близких членов семьи. В этот список вошли Джеймс, Фрэнсис Уильям, Сара Джонс, Валери Оуэнс Байдены и Джон Т. Оуэнс, следует из сообщения Белого дома, которое позже было удалено сразу после инаугурации Дональда Трампа.

«Безосновательные и политически мотивированные расследования наносят ущерб жизни, безопасности и финансовому благополучию лиц, против которых они направлены, и их семей»,— заявил Байден. Сам факт проведения расследования в отношении этих людей или судебного преследования может нанести непоправимый ущерб их репутации и финансам. «Выдача этих помилований не должна быть ошибочно принята за признание того, что они совершили какой-либо проступок, и принятие их не должно быть неверно истолковано как признание вины за какое-либо правонарушение».

О том, что Джо Байден планировал помиловать лиц, в отношении которых еще даже не началось расследование, ранее сообщали источники AP. Также Байден помиловал Джеральда Г. Ландергана и Эрнеста Уильяма Кромарти и смягчил пожизненный срок, назначенный Леонарду Пелтиеру. В декабре он помиловал своего сына Хантера, признанного виновным по двум уголовным делам.

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