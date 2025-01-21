В Ереване снова заявили, что Армения не планирует выйти из ЕАЭС

CentralAsia (CA) - Армения не планирует выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил журналистам спикер парламента республики Ален Симонян, передает «Интерфакс».

«ЕАЭС в экономическом плане эффективная для Армении организация. Мы не намерены выходить из ЕАЭС и желаем продолжить (участие)», - сказал он.

Одобренный правительством Армении законопроект о вступлении республики в Евросоюз он назвал «волей народа Армении».

«И мы обсудим эту волю в парламенте, примем решение, после этого станет ясно», - сказал Симонян.

Комментируя реакцию России на этот законопроект, Симонян заявил, что «российская сторона не должна иметь большую обеспокоенность по этому вопросу».

«Не думаю, что сопоставление сотрудничества (Армении с ЕС и ЕАЭС - ИФ) может вызвать какие-то проблемы. (...) Нет такого вопроса, который армянская и российская сторона не могли бы вместе обсудить. Мы можем обсудить и найти решения. Армения - суверенная страна и сама решает, какие законы принимать, и что исходит из ее интересов», - заявил спикер парламента.

9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.