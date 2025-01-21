Замглавы МИД Афганистана призвал разрешить образование для женщин

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CentralAsia (CA) - Заместитель министра иностранных дел Афганистана Шер Мохаммад Аббас Станикзай призвал лидеров движения «Талибан», которое сейчас находится у власти, отменить запреты на образование для девочек и женщин, передает Тimes of India.

В ходе выступления в одной из религиозных школ провинции Хост замминистра заявил, что для запрета нет разумных причин. По его словам, раньше такого запрета не существовало и это не вызывало проблем.

Станикзай выразил мнение, что подобным запретом власти страны совершают несправедливость в отношении 20 млн человек из 40-миллионного населения страны, лишая их права на образование. После смены власти в августе 2021 года в Афганистане ввели раздельное обучение и отдельные входы в университетах для мужчин и женщин. В сентябре 2021 года девочкам было запрещено посещать школу до дальнейшего распоряжения. В декабре 2022-го власти потребовали от университетов Афганистана приостановить занятия для девушек до дальнейшего распоряжения.