экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин и Си Цзиньпин поговорили по видеосвязи

CentralAsia (CA) -  Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин проводят разговор по видеосвязи. Кремль опубликовал кадры беседы лидеров. Си Цзиньпин заявил о готовности вместе вывести отношения Китая и России на новую высоту и «противостоять внешней неопределенности».

«Дорогой друг, искренне рад Вас приветствовать и иметь возможность переговорить по сложившейся доброй традиции в начале года, чтобы подвести итоги работы за прошедший период, наметить новые планы по развитию российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Мы выстариваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимной выгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры»,— сказал Владимир Путин.

По словам российского президента, внешнеполитическая связь России и Китая играет важную стабилизирующую роль в мировых делах. Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку российского председательства в БРИКС и координацию шагов стран в ООН, ШОС, G20, АТЭС. «Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на Евразийском пространстве и в мире в целом»,— пояснил Путин.

Владимир Путин отметил, что на 11 месяцев прошлого года товарооборот Москвы и Пекина возрос на 7% и достиг более $200 млрд, «несмотря на негативное воздействие извне». Россия удерживает первое место по объему экспорта в КНР нефти, реализуются совместные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, расширяются гуманитарные связи, добавил президент РФ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com