Путин и Си Цзиньпин поговорили по видеосвязи

CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин проводят разговор по видеосвязи. Кремль опубликовал кадры беседы лидеров. Си Цзиньпин заявил о готовности вместе вывести отношения Китая и России на новую высоту и «противостоять внешней неопределенности».

«Дорогой друг, искренне рад Вас приветствовать и иметь возможность переговорить по сложившейся доброй традиции в начале года, чтобы подвести итоги работы за прошедший период, наметить новые планы по развитию российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Мы выстариваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимной выгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры»,— сказал Владимир Путин.

По словам российского президента, внешнеполитическая связь России и Китая играет важную стабилизирующую роль в мировых делах. Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку российского председательства в БРИКС и координацию шагов стран в ООН, ШОС, G20, АТЭС. «Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на Евразийском пространстве и в мире в целом»,— пояснил Путин.

Владимир Путин отметил, что на 11 месяцев прошлого года товарооборот Москвы и Пекина возрос на 7% и достиг более $200 млрд, «несмотря на негативное воздействие извне». Россия удерживает первое место по объему экспорта в КНР нефти, реализуются совместные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, расширяются гуманитарные связи, добавил президент РФ.