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В ВОЗ отреагировали на выход США из организации
Предыстория: Трамп приостановил помощь США другим государствам на 90 дней, подписал указы о помиловании, запрете TikTok и выходе из ВОЗ

CentralAsia (CA) -  Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич на брифинге в Женеве заявил, что сожалеет о решении президента США Дональда Трампа выйти из организации, передает Reuters.

«Мы надеемся, что США пересмотрят свое решение, и мы очень рассчитываем на конструктивный диалог, нацеленный на благо как самих американцев, так и людей по всему миру»,— сказал он.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения сразу после вступления в должность 20 января. В документе отмечается, что население Китая почти в три раза превышает количество людей, проживающих в США, однако при этом КНР переводит в бюджет ВОЗ на 90% меньше средств. По мнению Дональда Трампа, такой порядок уплаты взносов является несправедливым.

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