Число погибших при пожаре в отеле в Турции выросло до 66 человек

CentralAsia (CA) - Количество погибших при пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции выросло до 66 человек. Еще 51 человек пострадал, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, передает телеканал TRT Haber.

По данным телеканала, на момент происшествия в отеле проживали 234 постояльца. Как рассказал министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Состояние других оценивается как удовлетворительное, 17 раненых уже выписали из больницы. Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой отметил, что отель имеет сертификат пожарной квалификации, проверки проводились в 2021–2024 годах. О причинах пожара не сообщается.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что для расследования назначили экспертную комиссию и шесть прокуроров. Глава Минюста Йылмаз Тунч сообщил, что по делу задержали четырех человек, включая владельца отеля.

О пожаре в ресторанной части Grand Kartal сообщили сегодня, 21 января, утром. Эвакуированных постояльцев разместили в других гостиницах региона.

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