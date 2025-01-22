Хурэлсух объявил общенациональный траур в Монголии 24 января

CentralAsia (MNG) -

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа издал Указ об объявлении 24 января 2025 года Национальным днем траура. Об этом сообщила пресс-служба администрации Президента.

Государство и народ Монголии понесли невосполнимую утрату в связи с кончиной Очирбата Пунсалмаа 17 января 2025 года в возрасте 83 лет. Очирбат Пунсалмаа был первым Президентом Монголии, председателем Президиума Великого народного хурала Монгольской Народной Республики, лауреатом высшей государственной награды Монголии, ордена Чингисхана, выдающимся государственным деятелем и общественным деятелем.

Согласно Указу, Государственный флаг будет приспущен на две трети высоты флагштока под углом 45 градусов по всей стране с 07:00 утра 24 января до 12:00 ночи 24 января 2025 года.

Семнадцатого января 2025 года в возрасте 83 лет скончался выдающийся государственный и общественный деятель, первый Президент Монголии Очирбат Пунсалмаа.

В официальном некрологе, опубликованном в связи с его кончиной, говорится:

«Государство и народ Монголии понесли невосполнимую утрату и глубоко опечалены кончиной первого Президента Монголии Очирбата Пунсалмаа, выдающегося государственного и общественного деятеля, уважаемого и любимого сына монгольского народа.

Очирбат Пунсалмаа возглавлял Комиссию по разработке новой Конституции, утвердил ее оригинал, сыграл ключевую роль в укреплении конституционализма и верховенства закона в Монголии, расширении внешних связей Монголии и укреплении ее позиций в мире».

источник: MiddleAsianNews

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