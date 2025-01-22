В Монголии началось производство суперэлитных семян картофеля

CentralAsia (MNG) -

Монголия уже двадцать лет обеспечивает 100 процентов своих внутренних потребностей в картофеле. В настоящее время страна работает над повышением спроса на суперэлитные сорта картофеля.

Введена в эксплуатацию Лаборатория по размножению безвирусных микроклубней картофеля при Научно-исследовательском центре Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии.

Первая партия микрорастений, выращенных из суперэлитных семян, была пересажена в аэропонную среду для развития в клубни. При финансировании из государственного бюджета образцовое хозяйство создается исключительно для производства отечественного суперэлитного семенного картофеля, обеспечивая надежное снабжение селекционных предприятий высококачественными семенами.

Научно-исследовательский центр ставит своей целью в этом году произвести 10 000 безвирусных микроклубней картофеля и 2 000 материнских растений. Это обеспечит 20 процентов суперэлитных семенных клубней, необходимых в Монголии.

В рамках Национального движения «Продовольственная революция» было предусмотрено использование и защита генетических ресурсов растений, создание запасов семян адаптированных к местным условиям сортов и создание системы производства семян для зерновых, картофеля, овощей, фруктов, ягод и других полезных культур.

Супер-суперэлита – это семенной картофель 1-ой репродукции. Максимально чистый, не зараженный инфекциям материал для первой посадки картофеля определенного сорта.

С каждой последующей посадкой клубней класс семенных клубней снижается. На 2-ой и 3-й год репродукции им присваиваются категории – супер-элита и элита – соответственно.

Все поколения картофеля, следующие за «элитой», не подходят для дальнейшего размножения сорта, т.к. от репродукции к репродукции корнеплоды успевают накопить максимальное количество вирусов и дают некачественный урожай.

источник: MiddleAsianNews

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