Китай может закупить больше угля у Монголии, поскольку доля России сокращается

// PHOTO: AFP

CentralAsia (MNG) -

Рекордные закупки угля Китаем в прошлом году были обусловлены значительным ростом поставок из Австралии и Монголии, в то время как российские поставки фактически упали.

Теперь, когда спрос со стороны Китая стабилизируется, Монголия может оказаться в лучшей позиции, чтобы удержать или даже увеличить свою долю рынка у южного соседа за счет России. Монголия, тем временем, выигрывает от своей близости к Китаю и стремится закрепить это за счет улучшения железнодорожного сообщения.

Аналитики Galaxy Futures заявили, что российская угольная промышленность сталкивается с более высокими издержками производства, чем у конкурентов, что усугубляется проблемами с пропускной способностью железной дороги, которые привели к росту ставок на перевозку угля. Из-за ограниченной пропускной способности железная дорога решила отдать приоритет перевозке более дорогих товаров, а не угля, говорят аналитики.

В прошлом году на Монголию приходилось 60% импорта коксующегося угля для сталелитейной промышленности ее южного соседа. Прежние возражения по соображениям национальной безопасности против приведения железнодорожных спецификаций страны в соответствие с китайскими были преодолены, и теперь правительство настаивает на улучшении железнодорожных связей на границе, что в конечном итоге может удвоить угольные грузы в Китай, согласно парламентской резолюции в прошлом месяце.

Парламент Монголии также одобрил 16-летние поставки угля от крупнейшей горнодобывающей компании Erdenes Tavan Tolgoi JSC четырем китайским компаниям, включая крупнейшую коммунальную компанию страны China Energy Investment Corp. Ожидается, что эти сделки позволят ежегодно поставлять 20 миллионов тонн угля, когда они достигнут пика через пять лет.

Международные цены на уголь также упали в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, что затруднило получение прибыли некоторыми российскими угольными шахтами, а поставки еще больше сократились из-за санкций, восстановленных импортных пошлин со стороны Китая и внутренних экспортных пошлин.

Между тем экспорт монгольского угля в Китай также вырос на 19% до 82,82 млн тонн благодаря улучшению трансграничной инфраструктуры, но немного уступила Австралии.

На фоне резкого роста импорта угля из Австралии и других крупных поставщиков, таких как Индонезия и Монголия, Россия оказалась единственным крупным китайским поставщиком, экспорт которого в 2024 году сократился.

источник: MiddleAsianNews

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