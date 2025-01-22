Экс-президент Монголии Элбэгдорж посетил инаугурационный бал в честь Трампа

CentralAsia (MNG) - Бывший президент Монголии Элбэгдорж Цахиа посетил инаугурационный бал избранного президента США Дональда Трампа по приглашению Дж. Марка Бернса, председателя инаугурационного бала мультикультурной коалиции.

Инаугурационные балы президента США — это большие общественные собрания, как в белых, так и в черных галстуках, проводимые в честь начала нового срока президента США.

Официальные инаугурационные балы, запланированные и одобренные Президентским инаугурационным комитетом, проводятся в течение всего вечера Дня инаугурации в районе Вашингтона, округ Колумбия, и на них можно попасть только по приглашениям. Президент, первая леди, вице-президент и вторая леди или джентльмен — все они лично присутствуют на каждом из инаугурационных балов, проводимых в их честь.

Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США. В понедельник, 20 января, Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс принесли присягу в ротонде Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия.

В день, когда Дональд Трамп вновь официально стал президентом США.

Инаугурация президента в США — самая заметная часть передачи власти от одного главы государства другому в Вашингтоне. Торжественная церемония обозначает окончание срока правления одного президента и начало правления следующего.

Ключевая часть церемонии — принесение избранным президентом присяги. Несмотря на то, что Дональд Трамп победил на выборах еще в ноябре 2024 года, он стал действующим 47-м президентом США только после произнесения следующих слов:

«Я торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полной мере моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов».

Джей Ди Вэнс, который избрался в паре с Трампом в вице-президенты, также вступил в должность только после того, как принес присягу.

источник: MiddleAsianNews

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