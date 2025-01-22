IFC объявляет Матье Ле Блана новым постоянным представителем в Монголии

CentralAsia (MNG) - Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в Группу Всемирного банка, объявила о назначении Матье Ле Блана постоянным представителем в Монголии с офисом в Улан-Баторе.

Ле Блан сосредоточится на координации программы инвестиционной и консультационной деятельности IFC для поддержки экономической диверсификации, создания рабочих мест и устойчивого роста, в соответствии со стратегическими приоритетами Группы Всемирного банка в Монголии.

Ле Блан обладает более чем 25-летним опытом работы в частном секторе и финансировании развития инфраструктуры в Центральной Европе, на Кавказе, в Центральной Азии и Монголии. До прихода в IFC он занимал должность представителя Монголии в Глобальном институте зеленого роста (GGGI), где занимался разработкой проектов по солнечному отоплению и энергоэффективности.

«У IFC большой опыт содействия инновациям, которые решают некоторые из наиболее острых проблем развития Монголии», — сказал Ле Блан. «Я рад сотрудничать с государственными и частными партнерами для получения положительных результатов развития для народа Монголии».

С 1997 года IFC инвестировала и мобилизовала более 5 миллиардов долларов в Монголию, поддерживая проекты частного сектора в таких областях, как устойчивая горнодобывающая промышленность, банковское дело, гостиничный бизнес, услуги и финансирование для микро-, малых и средних предприятий. IFC также расширяет свои консультационные услуги для правительства и компаний Монголии, чтобы стимулировать развитие частного сектора в таких ключевых секторах, как животноводство, возобновляемые источники энергии и финансовая индустрия.

Ле Блан занимал различные должности в Европейском банке реконструкции и развития с 2001 по 2017 год, включая должность представителя в Монголии с 2013 по 2017 год, затем был директором совета директоров крупнейшей ветряной электростанции страны. До прихода в GGGI он работал в ЮНОПС в качестве старшего советника по партнерству в Центральной Азии.

Ле Блан имеет степень магистра экономики и государственного управления в Sciences-Po Paris.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения