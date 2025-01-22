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Монгольский мотоциклист финишировал 76-м на ралли «Дакар» 2025 года

CentralAsia (MNG) -  Ралли Дакар 2025, которое часто называют «Олимпиадой авто- и мотоспорта» за его богатую историю с 1977 года и репутацию одной из самых сложных гонок на выносливость в мире, завершилось.

Мастер спорта международного класса Мөрөн Пурэвдорж представлял Монголию в категории мотоциклов, преодолев изнурительную трассу протяженностью 7500 км в Бише, Саудовская Аравия. Из 135 участников Мөрөн занял 76-е место в общем зачете. Его выдающееся выступление было на седьмом этапе, где он обеспечил себе место в топ-28, что стало выдающимся достижением в 14-дневной гонке.

27-летний гонщик происходит из выдающейся семьи спортсменов. Его отец, Пурэвдорж Амарсайхан, также является мастером международного класса по мотоспорту. За свою карьеру Мөрөн принял участие в 73 национальных и 10 международных соревнованиях, завоевав впечатляющие 45 золотых, 19 серебряных и семь бронзовых медалей.

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