Назначены новые члены Совета Национального статистического управления Монголии

CentralAsia (MNG) - Великий Государственный Хурал (ВГХ) Монголии провел сессию 16 января 2024 года и утвердил Постановление о назначении членов Совета Национального статистического управления Монголии.

Генеральный секретарь ВГХ Монголии Баасандорж Барсурэн и заместитель руководителя Секретариата ВГХ Монголии Амарбат Уурцайх посетили Национальное статистическое управление Монголии, чтобы представить Постановление и представить вновь назначенных членов. Назначенными членами совета стали И. Батхуу, Т. Гарамжугдэр, А. Даваасурэн, Г. Золбоо, Д. Мягмарцэрэн и Д. Цолмон.

После представления членов выступил генсек Баасандорж Барсурэн. Он подчеркнул, что в рамках конституционных поправок были предприняты усилия по обеспечению сдержек и противовесов между ветвями власти, повышению эффективности парламентского надзора, решению проблем в обеспечении соблюдения законов, принятых парламентом Монголии за последние 30 лет, и обновлению правовой базы. Эти изменения завершились принятием в 2020 году Закона о парламентском надзоре, создавшего правовую основу для осуществления парламентом Монголии своего надзора.

Генеральный секретарь также отметил, что в соответствии с пересмотренным Законом о порядке проведения сессий ВГХ Монголии были объявлены открытые публичные процессы отбора и назначены руководящие группы организаций, находящихся в юрисдикции парламента.

С поправками в Закон о порядке проведения сессий ВГХ Монголии была изменена предыдущая практика прямого утверждения состава совета на основе сферы обязанностей должности. Вместо этого в совет теперь входят представители общественности, а соответствующие должностные лица номинируются и назначаются на открытых слушаниях в соответствии с функциями государственных органов. Генсек Баасандорж Барсурэн пожелал успехов новой команде Совета Национального статистического управления Монголии.

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