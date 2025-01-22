Нетаньяху объявил об операции «Железная стена» на Западном берегу реки Иордан

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CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции «Железная стена» на территории Западного берега реки Иордан. Ее цель заключается в «искоренении терроризма» в Дженине, пояснил глава израильского правительства.

«Это еще один шаг к достижению поставленной нами цели — укреплению безопасности в Иудее и Самарии (на Западном берегу ),— сказал Биньямин Нетаньяху в заявлении.— Мы действуем систематически и решительно против иранской оси, куда бы она ни направляла свое оружие, в Газе, Ливане, Сирии, Йемене, Иудее и Самарии».

Как сообщила Армия обороны Израиля, операция «Железная стена» проводится силами военных, Службы общей безопасности и пограничной полиции. Военный источник The Times of Israel сообщил, что операция началась атакой БПЛА на используемую террористическими группировками инфраструктуру в Дженине, она продлится как минимум несколько дней.

Вооруженное крыло палестинского «Исламского джихада» — группировка «Сарая аль-Кудс» сообщало об отражении израильской атаки. По данным Министерства здравоохранения Палестинской администрации, в результате военной операции Израиля в Дженине погибли шесть палестинцев и 35 получили ранения, сообщает «Аль-Джазира».

Израиль начал военную операцию на Западном берегу Иордана через два дня после того, как 19 января начало действовать перемирие, которое заключили власти Израиля и террористическая группировка ХАМАС.