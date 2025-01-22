Хурэлсух передал Трампу официальное письмо по случаю инаугурации

CentralAsia (MNG) -

Ряд глав государств, включая президента Монголии, поздравили президента США Дональда Трампа с инаугурацией в понедельник после того, как он принял присягу на церемонии инаугурации.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа направил сердечные поздравления президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю его инаугурации в официальном письме.

Торжественная церемония инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа состоялась впервые за 40 лет в Ротонде - центральном зале Конгресса, вместимость которого составляет около 1 тыс. человек. Республиканец принес присягу на верность конституции и стране. Трамп стал вторым в истории США человеком, который повторно занял высший государственный пост после перерыва. Ранее этого смог добиться только Гровер Кливленд (22-й президент в 1885-1889 годах и 24-й в 1893-1897 годах). Трамп стал 45-м и 47-м президентом США.

источник: MiddleAsianNews

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