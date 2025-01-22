Кадровые перестановки в Таджикистане: Президент сменил глав Минтруда, КЧС и председателя Верховного суда

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел 21 января ряд кадровых перестановок в правительстве, судах и других учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Руководители ряда министерств и комитетов при правительстве Республики Таджикистан в связи с достижением пенсионного возраста освобождены от занимаемых должностей, а на ответственные и руководящие должности назначены молодые опытные, квалифицированные кадры со знанием языков», — пояснили в пресс-службе.

В частности, министр труда, миграции и занятости населения Гульнора Хасанзода освобождена от должности в связи с выходом на пенсию. Министерство возглавила Солиха Холмахмадзода. Ей 49 лет, в 1998 году окончила Таджикский технический университет имени академика М.Осими по специальности «инженер-технолог-механик», а в 2002 году Таджикский национальный университет по специальности «юрист». Последнее время была депутатом от Народной демократической партии Таджикистана.

Секретарь Совета безопасности Насрулло Махмудзода лишится своего поста в связи с переходом на другую работу, его сменщик пока не известен.

63-летний Шермухаммад Шохиён был отозван от должности председателя Верховного суда Таджикистана. Этот пост займет 50-летний Рустам Мирзозода, который в настоящее время возглавляет Высший экономический суд.

Рустам Назарзода освобожден от должности председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с выходом на пенсию. На его место назначен Рахмонали Раджабали, который с 2013 года занимал должность первого заместителя председателя Госкомитета национальной безопасности Таджикистана – командующего Пограничными войсками ГКНБ. Командовать Погранвойсками будет Муродали Раджабзода, первый замглавы ГКНБ.

Всего 21 января Рахмон подписал 40 указов, постановлений и распоряжений, касающихся кадровых перестановок в руководстве Верховного суда, Высшего экономического суда, Комитета по телевидению и радио и ряда подведомственных ему учреждений, агентств государственной службы, социального страхования и пенсий, исполнительной службы, государственного медицинского университета, Института физической культуры, Государственного института изобразительных искусств и дизайна.

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