22 штата подали в суд на Трампа из-за его указа об отмене гражданства по праву рождения

CentralAsia (CA) - Указ президента США Дональда Трампа ограничить предоставление американского гражданства по праву рождения оспорили 22 штата, сообщает Reuters.

20 января республиканец подписал указ, согласно которому федеральным агентствам будет запрещено выдавать документы, которые обычно предоставляются гражданам США. Это будет касаться детей, родившихся через 30 дней после введения этой меры.

Кроме того, ограничение гражданства коснется тех детей, родители которых незаконно находятся в США. Новые меры будут применять в ситуациях, когда мать временно находится в США, например, по визе, а отец не является гражданином страны.

Указ оспорили демократические штаты: Вашингтон, Орегон, Аризона, Иллинойс, Нью-Йорк, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Северная Каролина, Род-Айленд, Вермонт и Висконсин.

Как указывают истцы, это распоряжение президента противоречит 14-й поправке к Конституции США, ратифицированной в 1868 году и толкованию смысла этой поправки американскими судами на протяжении более ста лет. До сих пор единственным исключением в получении гражданства «по умолчанию» считались дети, родившиеся у пребывающих в США аккредитованных иностранных дипломатов.