Школьников Астаны перевели на дистанционку из-за непогоды

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Астане у школьников первой смены с нулевого по 9 класс отменили занятия из-за ухудшения погоды в столице. Всех учащихся перевели на дистанционку. Об этом сообщает акимат города.

«Управление образования города Астаны сообщает: 22.01.2025 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении.

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