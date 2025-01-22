В Тель-Авиве мужчина напал на прохожих с ножом: Четверо человек ранены, нападавшего застрелили

CentralAsia (CA) - В Тель-Авиве вечером 21 января мужчина с ножом напал на прохожих. Пострадали четыре человека. Полицейские застрелили нападавшего. Его действия квалифицированы как теракт, сообщает Newsru.co.il.

По данным скорой помощи «Маген Давид Адом», пострадали двое мужчин 24 и 28 лет, их состояние средней степени тяжести, и еще двое мужчин 24 и 59 лет, полученными ими ранения оценили как легкие.

Как сообщает издание The Times of Israel, по предварительными данным, нападение совершил 29-летний гражданин Марокко Абдельазиз Кадди, имеющий грин-карту США.