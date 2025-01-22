В Южной Корее впервые за девять лет зафиксировали рост рождаемости

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CentralAsia (CA) - Впервые с 2014 года в Южной Корее отмечается рост рождаемости, сообщает Reuters.

С января по ноябрь 2024 года в стране родились 220 тысяч детей, что на 3% больше, чем за тот же период прошлого года. Этот рост связывают с увеличением числа браков, отложенных из-за пандемии Covid-19.

Ранее страна восемь лет подряд фиксировала падение рождаемости, и в 2023 году показатель достиг рекордно низкого уровня – 0,72 ребёнка на одну женщину. Южная Корея остаётся лидером мирового антирейтинга по этому показателю.

В 2023 году число браков в стране выросло на 13,5% и достигло почти 200 тысяч – это рекордный прирост за последние четыре десятилетия. В Южной Корее браки часто считаются обязательным условием перед рождением ребёнка, а временной разрыв между свадьбой и рождением ребёнка обычно составляет один-два года.

Однако культурные установки постепенно меняются: если десять лет назад 77% южнокорейцев выступали против рождения детей вне брака, то сейчас таких 63%.

Кроме того, для борьбы с демографическим кризисом Южная Корея в последние годы внедрила меры, направленные на поддержку молодых семей. Для поддержки молодожёнов власти ввели разовую выплату в размере 500 тысяч вон (около 350 долларов) в виде налоговой льготы для тех, кто вступил в брак в период с 2024 по 2026 годы.

Также в прошлом году, когда президент Юн Сок Ёль объявил о «национальном демографическом кризисе», была разработана стратегия, включающая планы по созданию нового министерства, которое займётся проблемами низкой рождаемости.

Похожие тенденции наблюдаются и в Китае: в 2024 году количество новорождённых выросло на 5,8%, до 9,54 миллиона, что также связано с ранее отложенными браками.