Казахстанцев среди жертв пожара в Турции предварительно нет, — МИД РК

CentralAsia (KZ) - В турецкой провинции Болу на территории горнолыжного курорта Карталкая произошел крупный пожар. В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что казахстанцев среди пострадавших нет.

«По предварительным данным местных властей, наших граждан среди них нет», - говорится в сообщении.

О пожаре в ресторанной части Grand Kartal сообщили утром 21 января. На момент происшествия в здании проживали 237 человек. По последним данным, 76 человек погибли. Глава МВД Турции рассказал, что в рамках расследования о причинах пожара задержаны девять человек.

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