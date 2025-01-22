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Сирия расторгла соглашение с Россией по порту Тартус

CentralAsia (CA) -  Власти Сирии расторгли соглашение об управлении морским портом Тартус с российской компанией. Об этом сообщил директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди в интервью газете Al Watan.

«Соглашение об инвестициях в порт Тартус с российской компанией было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства»,— заявил Джуди. Он добавил, что рабочие вернутся к восстановлению оборудования, которое не было модернизировано по условиям соглашения.

Инвестиционный контракт с российской компанией «Стройтрансгаз» был заключен в 2019 году на срок 49 лет. По словам бывшего министра транспорта Сирии Али Хамуда, документ предусматривал управление портом и инвестиции в его модернизацию более чем на $500 млн со стороны российской стороны.

Тартус — второй по величине морской порт Сирии. Там расположен пункт материально технического обеспечения ВМФ РФ. Замглавы МИД Михаил Богданов 12 декабря говорил, что Россия рассчитывает сохранить свои военные базы в Сирии после прихода новых властей.

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