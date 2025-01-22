Трамп помиловал основателя даркнет-магазина Silk Road Росса Ульбрихта, приговоренного к пожизненному заключению

Росс Ульбрихт

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о помиловании основателя и администратора онлайн-магазина Silk Road Росса Ульбрихта, который с 2015 года отбывал пожизненный срок за создание маркетплейса.

«Я только что позвонил матери Росса Уильяма Ульбрайта, чтобы сообщить ей, что в честь нее и Либертарианского движения, которое так сильно меня поддерживало, я был рад только что подписать полное и безоговорочное помилование ее сына Росса»,— написал Трамп в Truth Social. Фамилию Росса он написал с ошибкой.

Silk Road — первый созданный в 2011 году онлайн-магазин, где анонимно торговали запрещенными товарами, в том числе поддельными документами и наркотиками. Маркетплейс находился в даркнете. Для доступа к нему использовалась сеть Tor. Silk Road закрыли в 2013 году. За это время оборот магазина достиг $213 млн.

Родившийся в 1984 году в Техасе Росс Ульбрихт проникся либертарианскими идеями во время обучения в университете и воплотил их в Silk Road: анонимная торговля чем угодно в сети с помощью биткойна. В августе 2013 года Ульбрихта арестовали. Его обвинили в наркоторговле, отмывании денег, создании преступного сообщества. В феврале 2015 года приговорили к двум пожизненным заключениями и дополнительным 40 годам в тюрьме.