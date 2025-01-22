В Казахстане арктический холод, ожидаются морозы до -40 градусов

CentralAsia (KZ) - Арктический холод продолжит распространяться по территории Казахстана с 23 по 25 января, сообщили в «Казгидромете».

На восточные и юго-восточные регионы влияние окажет ложбина Северо-западного циклона, вызывая снегопады. На остальной территории страны осадки не прогнозируются, но в целом по республике ожидаются гололёд, туман и порывистый ветер.

Температура в северных регионах ночью будет колебаться от -20 до -30 градусов мороза с возможным понижением до -35 градусов ниже нуля в отдельных районах. Днём столбики термометров покажут от -13 до -20 градусов мороза. На востоке и в центре страны – от -20 до -35 градусов ниже нуля. В некоторых регионах температура воздуха может опуститься до -40 градусов мороза.

На юге страны ночью температура будет колебаться в пределах -15-25 градусов ниже нуля, в отдельных местах возможен мороз до -28 градусов. Днём в южных областях ожидается от -5 до -15 градусов ниже нуля.

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