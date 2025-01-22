Россия и Узбекистан подписали программу стратегического партнерства в военной сфере

Андрей елоусов, Шухрат Халмухамедов

CentralAsia (UZ) - Министры обороны России и Узбекистана Андрей Белоусов и Шухрат Халмухамедов подписали план сотрудничества между силовыми ведомствами двух стран на 2025 год и программу стратегического партнерства РФ и Узбекистана в военной области на 2026-2030 годы.

Церемония подписания состоялась в рамках официального визита Андрея Белоусова в Ташкент.

План сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год включает 50 мероприятий по всем направлениям совместной деятельности, сообщает военное ведомство.

В ходе визита глава Минобороны РФ провел переговоры с узбекистанским коллегой, в ходе которых заявил, что партнерство Москвы и Ташкента «достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает расширяться». «Это особенно важно в современной международной обстановке», – отметил он, пояснив, что совместная работа двух стран «оказывает существенное влияние на обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе».

В 2017 году Москва и Ташкент подписали договор о развитии военно-технического сотрудничества, который предусматривает взаимные поставки продукции военного назначения, работы по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники, оказание военно-технической помощи, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.