В 10 регионах Казахстана силовики в ходе спецоперации задержали 118 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане полицейские и сотрудники КНБ провели спецоперацию сразу в 10 регионах, задержав 118 человек, сообщает Polisia.kz.

«Задержаны члены криминальных группировок, влиявших на учреждения уголовно-исполнительной системы, в том числе наладивших поставки наркотиков в эти учреждения, предпринимавших попытки дестабилизации и нарушения режима содержания в колониях. Преступные группы также занимались вымогательством и финансированием криминалитета», – рассказали в полиции.

Отмечается, что среди задержанных оказалось 13 представителей «уголовно-преступной среды», а также представители иностранного криминалитета, в том числе из дальнего зарубежья.

В ходе обысков стражи порядка изъяли три автомата Калашникова, два травматических пистолета, боеприпасы разного калибра, свыше 11 кг наркотиков, мобильные устройства и чёрную документацию.

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