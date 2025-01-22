Парламент Ирака легализовал детские браки, расширив полномочия исламских судов

Протестующие собираются на демонстрацию против предложенного закона, разрешающего вступление в брак несовершеннолетних девушек, на площ

CentralAsia (CA) - Парламент Ирака 21 января принял закон, которых фактически легализует детские браки. Поправки дают исламским судам больше полномочий в семейных вопросах, включая заключение брака и развод, сообщает CNN.

Закон в Ираке устанавливает 18 лет в качестве минимального возраста для вступления в брак в большинстве случаев. Однако принятые изменения позволят священнослужителям выносить решение «в соответствии с их интерпретацией исламского права». Некоторые из них считают, что девочки могут вступать в брак в «раннем подростковом возрасте», или с девяти лет.

Активисты утверждают, что нововведения подрывают иракский Закон о личном статусе от 1959 года, который унифицирует семейное право и устанавливает гарантии для женщин. Сторонники изменений, в числе которых — консервативные шиитские законодатели, утверждают, что закон привели «в соответствие с исламскими принципами» и что это уменьшит «западное влияние» на иракскую культуру.

По данным ООН на 2024 год, около 28% женщин в Ираке выходят замуж до совершеннолетия. До принятия закона религиозные лидеры могли регистрировать брак с девочками с разрешения отца. В то же время такой брак не считался официальным, и девушке, например, могли отказать в приеме в роддом. Правозащитники еще до утверждения поправок отмечали, что легализация детских браков значительно повысит для девочек риски физического и сексуального насилия.