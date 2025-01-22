Токаев поговорил по телефону с Гурбангулы Бердымухамедовым

CentralAsia (KZ) - Казахстан готов оказать всемерную поддержку миротворческим инициативам Ашхабада, заявил Токаев во время телефонного разговора с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства двух стран. Также Токаев поздравил национального лидера туркменского народа с началом Международного года мира и доверия, объявленного Генассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.

«Отметив исключительное значение миротворческих инициатив Ашхабада в условиях глобальных вызовов, глава нашего государства выразил готовность Казахстана и далее оказывать всемерную поддержку в их успешной реализации», - пишет Акорда.

В свою очередь, Гурбангулы Бердымухамедов рассказал о ключевых приоритетах Концепции деятельности Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия. Также был рассмотрен ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне в энергетической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельное внимание было уделено вопросам регионального взаимодействия и предстоящим мероприятиям в пятистороннем формате.

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