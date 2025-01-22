экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев поговорил по телефону с Гурбангулы Бердымухамедовым

CentralAsia (KZ) -  Казахстан готов оказать всемерную поддержку миротворческим инициативам Ашхабада, заявил Токаев во время телефонного разговора с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства двух стран. Также Токаев поздравил национального лидера туркменского народа с началом Международного года мира и доверия, объявленного Генассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.

«Отметив исключительное значение миротворческих инициатив Ашхабада в условиях глобальных вызовов, глава нашего государства выразил готовность Казахстана и далее оказывать всемерную поддержку в их успешной реализации», - пишет Акорда.

В свою очередь, Гурбангулы Бердымухамедов рассказал о ключевых приоритетах Концепции деятельности Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия. Также был рассмотрен ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне в энергетической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельное внимание было уделено вопросам регионального взаимодействия и предстоящим мероприятиям в пятистороннем формате.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com