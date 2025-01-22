Токаев примет участие в расширенном заседании правительства 28 января

здание правительства РК

CentralAsia (KZ) - 28 января под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства Казахстана, сообщила пресс-служба президента.

На заседании будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и поставлены перед кабмином ключевые задачи на 2025 год.

С докладами выступят премьер-министр Олжас Бектенов, председатель Национального банка Тимур Сулейменов и акимы регионов.

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