Путин переназначил Игоря Краснова на пост генпрокурора России

Игорь Краснов

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Краснова на пост генерального прокурора. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Срок полномочий генпрокурора РФ составляет пять лет.

Игорь Краснов занимает эту должность с 2020 года. На этом посту он сменил Юрия Чайку.

До назначения генпрокурором Краснов работал следователем в центральном аппарате Следственного комитета, а затем заместителем председателя СК. Во время работы в СК Краснов расследовал дело о покушении на тогдашнего главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса, убийство адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, а также вел дело группировки «Боевая организация русских националистов» (БОРН). Кроме того, Краснов вел дело об убийстве Бориса Немцова.