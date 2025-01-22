Панама обратилась в ООН из-за заявлений Трампа отнять Панамский канал

Грузовые суда проходят через шлюзы Агуа-Клара на Панамском канале в Колоне, на окраине Панама-Сити, Панама, 3 мая 2024

CentralAsia (CA) - Посол Панамы в ООН Элой Альфаро де Альба направил генсеку организации Антониу Гуттеришу письмо, в котором обратил внимание на высказывания президента США Дональда Трампа о планах вернуть контроль над Панамским каналов. Об этом сообщает Reuters.

В письме Альба отметил, что в соответствии с уставом ООН страны «должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства».

Письмо было распространено среди 15 членов Совета безопасности ООН.

В своей инаугурационной речи 20 января Трамп назвал передачу Панаме канала «глупым подарком». По его мнению, Панамским каналом «управляет» Китай. В Пекине утверждают, что Китай никогда не вмешивался в управление Панамским каналом

Панамский канал соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном, расположен на Панамском перешейке на территории государства Панама. На канал приходится 2,5% мировой морской торговли, в год через него проходят до 14 тысяч судов. Панамский канал имеет важное значение для импорта автомобилей и других коммерческих товаров из Азии в США и для экспорта американских товаров, в том числе природного газа. Как отмечало Reuters, Китай не контролирует канал и не управляет им, но дочерняя компания гонконгской CK Hutchison Holdings управляет двумя портами, расположенными на входах в канал.