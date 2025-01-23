Турецкая Baykar планирует построить завод по производству дронов в Монголии

CentralAsia (MNG) -

В Монголии началось технико-экономическое обоснование строительства завода по производству беспилотников

В ходе своего государственного визита в Турцию Президент Монголии, Главнокомандующий Вооруженными силами Хурэлсух Ухнаа встретился с ведущими мировыми компаниями-производителями беспилотников и инициировал сотрудничество.

В рамках этой работы в Монголию прибыла делегация во главе с директором Baykar Technologie Муратом Кылынчем, чтобы приступить к разработке технико-экономического обоснования создания завода по производству беспилотников.

«Для нас беспилотники используются не только в оборонной сфере и вооруженных силах, но и:

- для сбора информации, ведения наблюдения и определения масштабов катастрофы и ущерба в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий,

- для патрулирования и контроля за охраной государственной границы, специальных государственных объектов,

- для использования в геодезии и геофизической съемке в горнодобывающей промышленности,

- Совместной рабочей группе поручено совместно производить такие беспилотники, которые могут использоваться в различных целях, включая охрану окружающей среды, борьбу с вредителями, картографирование и кадастровую деятельность», — сказал министр обороны Бямбацогт Сандаг.

слева: Мурат Кылынч и Бямбацогт Сандаг

«Байкар» имеет большой опыт в производстве многоцелевых беспилотников и является одним из лидеров в своей области, заявив, что в сжатые сроки завершит соответствующее технико-экономическое обоснование.

источник: MiddleAsianNews

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