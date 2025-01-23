Турецкая Baykar планирует построить завод по производству дронов в Монголии

CentralAsia (MNG) -
В Монголии началось технико-экономическое обоснование строительства завода по производству беспилотников
В ходе своего государственного визита в Турцию Президент Монголии, Главнокомандующий Вооруженными силами Хурэлсух Ухнаа встретился с ведущими мировыми компаниями-производителями беспилотников и инициировал сотрудничество.
В рамках этой работы в Монголию прибыла делегация во главе с директором Baykar Technologie Муратом Кылынчем, чтобы приступить к разработке технико-экономического обоснования создания завода по производству беспилотников.
«Для нас беспилотники используются не только в оборонной сфере и вооруженных силах, но и:
- для сбора информации, ведения наблюдения и определения масштабов катастрофы и ущерба в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий,
- для патрулирования и контроля за охраной государственной границы, специальных государственных объектов,
- для использования в геодезии и геофизической съемке в горнодобывающей промышленности,
- Совместной рабочей группе поручено совместно производить такие беспилотники, которые могут использоваться в различных целях, включая охрану окружающей среды, борьбу с вредителями, картографирование и кадастровую деятельность», — сказал министр обороны Бямбацогт Сандаг.
«Байкар» имеет большой опыт в производстве многоцелевых беспилотников и является одним из лидеров в своей области, заявив, что в сжатые сроки завершит соответствующее технико-экономическое обоснование.
источник: MiddleAsianNews