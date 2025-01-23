Турнир стрельбы из лука на льду пройдет с призовым фондом в ₮100 млн

CentralAsia (MNG) -

Ассоциация стрельбы из лука на льду Монголии организует турнир по стрельбе из лука «ЛИГА» с призовым фондом в ₮100 млн (примерно $30 тыс.).

Ассоциация, имеющая филиалы в 21 аймаке, Улан-Баторе и четырех странах, насчитывает около 300 зарегистрированных спортсменов, которые регулярно участвуют в соревнованиях по стрельбе из лука на льду. С 2013 года этот вид спорта был признан отдельной дисциплиной, и на сегодняшний день более 250 спортсменов имеют спортивные звания.

Главный судья турнира «ЛИГА» БУЯННЭМЭХ Пурэвжав отметил: «Ежегодно Ассоциация организует национальный чемпионат. В лигу входят 16 команд, показавших лучшие результаты на предыдущем чемпионате. Мы планируем, что проведение турнира станет важным шагом на пути включения стрельбы из лука на льду в программу зимних Олимпийских игр. Поскольку соревнования проходят на открытом воздухе в сильные морозы, зрителей на площадке немного. Поэтому для обеспечения доступности турнира и привлечения зрителей мы будем использовать современные технологии для прямой трансляции по телевидению и в сети Интернет».

источник: MiddleAsianNews

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