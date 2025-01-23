Монголия и ЕБРР объединяются для развития возобновляемой энергетики

CentralAsia (MNG) -
Монголия сотрудничает с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для продвижения развития возобновляемой энергетики в стране.
В соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе, ЕБРР поможет реализовать проекты в области солнечной, ветровой энергетики и накопления энергии посредством аукционов.
Ключевые инициативы в рамках сделки включают строительство и ввод в эксплуатацию до 300 мегаватт (МВт) солнечных электростанций и 200 МВт ветряных электростанций с накопителями энергии, включая инфраструктуру передачи, к 2028 году.
ЕБРР также поможет Монголии в разработке стратегий возобновляемой энергетики и низкоуглеродных путей.
«Это партнерство с ЕБРР подчеркивает нашу приверженность преобразованию энергетического сектора Монголии в сектор, который будет устойчивым, конкурентоспособным и соответствующим глобальным климатическим целям», — заявил в своем заявлении заместитель премьер-министра Доржханд Тогмид.
В 2024 году ЕБРР инвестировал более 260 миллионов евро (270 миллионов долларов США) в 28 проектов в Монголии, большинство из которых — в финансирование перехода к зеленой энергетике.
источник: MiddleAsianNews