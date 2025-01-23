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Правительство Монголии и Правительство Японии обменялись дипломатическими нотами

CentralAsia (MNG) -  

Вступили в силу Соглашения между Правительством Монголии и Правительством Японии о передаче оборонного оборудования и технологий

22 января правительство Монголии и правительство Японии обменялись дипломатическими нотами, в которых информировали друг друга о завершении внутренних процедур по вступлению в силу «Соглашения между правительством Японии и правительством Монголии о передаче оборонного оборудования и технологий», подписанного в Улан-Баторе 11 декабря 2024 года. Таким образом, данное Соглашение вступило в силу в тот же день.

  1. Соглашение устанавливает правовые рамки для правительств Японии и Монголии в отношении обращения с оборонным оборудованием и технологиями, которые будут переданы между двумя правительствами в целях реализации совместно определенных проектов, включая те, которые способствуют международному миру и стабильности. В частности, оно предусматривает процедуры определения и подтверждения каждой конкретной передачи, а также основные правила надлежащего использования переданного оборонного оборудования и технологий.

  2. Заключение настоящего Соглашения обеспечит надлежащий контроль над оборонным оборудованием и технологиями, передаваемыми между Японией и Монголией, особенно в отношении любой последующей передачи третьей стороне или любого нецелевого использования. Ожидается, что настоящее Соглашение будет способствовать более тесному сотрудничеству между Японией и Монголией в области оборонного оборудования и технологий, а также поддержанию и совершенствованию производственной и технологической базы оборонной промышленности Японии, тем самым способствуя безопасности Японии.

источник: MiddleAsianNews

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