Правительство Монголии и Правительство Японии обменялись дипломатическими нотами

Соглашение устанавливает правовые рамки для правительств Японии и Монголии в отношении обращения с оборонным оборудованием и технологиями, которые будут переданы между двумя правительствами в целях реализации совместно определенных проектов, включая те, которые способствуют международному миру и стабильности. В частности, оно предусматривает процедуры определения и подтверждения каждой конкретной передачи, а также основные правила надлежащего использования переданного оборонного оборудования и технологий.

Заключение настоящего Соглашения обеспечит надлежащий контроль над оборонным оборудованием и технологиями, передаваемыми между Японией и Монголией, особенно в отношении любой последующей передачи третьей стороне или любого нецелевого использования. Ожидается, что настоящее Соглашение будет способствовать более тесному сотрудничеству между Японией и Монголией в области оборонного оборудования и технологий, а также поддержанию и совершенствованию производственной и технологической базы оборонной промышленности Японии, тем самым способствуя безопасности Японии.