В Улан-Баторе открылась кинонеделя «Счастливого праздника весны — прекрасный Цинхай»

CentralAsia (MNG) -

Во вторник вечером в столице Монголии открылась кинонеделя «Счастливого праздника весны — прекрасный Цинхай».

Мероприятие нацелено на углубление дружбы между Монголией и Китаем посредством художественных фильмов, а также на укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя народами.

Выступая на церемонии открытия, Ли Чжи, советник посольства Китая в Монголии и директор Китайского культурного центра в Улан-Баторе, отметил, что все больше и больше прекрасных китайских фильмов и телеработ достигают монголов, открывая окно к пониманию Китая. «Эти фильмы не только демонстрируют природные пейзажи Китая, культурную историю и социальные изменения, но и передают эмоциональный мир и ценности китайского народа, углубляя их понимание и знание Китая», - сказал он.

По словам Ли Чжи, проведение кинонедели — грандиозное событие в рамках двусторонних культурных обменов. «Я надеюсь, что благодаря этой платформе больше людей узнают и полюбят Цинхай. Это также позволит монгольской аудитории глубже понять китайские фильмы и культуру, а также укрепить дружбу и сотрудничество между двумя народами», — добавил он.

Председатель Монгольского национального комитета по кинематографии и искусству Ундрал Чоймпог, со своей стороны, отметила, что кино является универсальным языком человечества, а также мощным инструментом для соединения культур, обмена идеями и содействия взаимопониманию.

Она выразила уверенность, что это мероприятие будет способствовать расширению культурных обменов и углублению связей между двумя странами.

Сообщается, что в рамках кинонедели будут показаны такие фильмы, как «40 тысяч километров», «Снежный барс и его друзья», «Наш национальный парк Цинхай», которые отражают природную красоту и культурную историю провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/. Благодаря им зрители смогут ощутить великолепие этого региона. А такие фильмы, как «Я пришлю тебе маленький красный цветок», подарят зрителям массу теплых и трогательных моментов.

Кинонеделя «Счастливого весеннего фестиваля — прекрасный Цинхай» продлится до 25 января. Мероприятие проводят Министерство культуры и туризма КНР, Посольство КНР в Монголии и Банк Китая при участии Китайского культурного центра в Улан-Баторе и Департамента культуры и туризма провинции Цинхай.

источник: MiddleAsianNews

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