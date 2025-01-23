Факультет геологии и горного дела будет назван в честь первого президента Монголии Очирбата Пунсалмаа

CentralAsia (MNG) - На своем очередном заседании 22 января 2025 года Кабмин Монголии принял Постановление о реализации Указа президента «Об объявлении общенационального дня траура».

24 января 2025 года Монголия будет скорбеть по поводу кончины Очирбата Пунсалмаа, первого президента Монголии, председателя Президиума Великого народного хурала Монгольской Народной Республики, лауреата высшей государственной награды Монголии, ордена Чингисхана, выдающегося государственного и общественного деятеля. В этот день будут запрещены масштабные публичные мероприятия, такие как культурные представления и спортивные соревнования, с 7 утра до 12 ночи. В полдень 24 января 2025 года по всей стране прозвучат сигналы тревоги из автомобилей, поездов и электростанций, и все государственные служащие встанут на одну минуту, чтобы выразить свое почтение.

Кроме того, Кабмин принял решение присвоить факультету геологии и горного дела Монгольского университета науки и технологий, а также 160-метровой дороге, протянувшейся от улицы Сеул в 1-м хороо района Сухбаатар до проспекта Мира, имя Очирбата Пунсалмаа, первого президента Монголии.

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