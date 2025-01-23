Кабмин обсуждает проект Соглашения о создании трансграничной железной дороги Гашуунсухайт–Ганцмод

CentralAsia (MNG) - На своем очередном заседании 22 января 2025 года Кабинет министров Монголии обсудил проект Соглашения между Монголией и Китайской Народной Республикой о сотрудничестве в увеличении торговли углем и мощности угольной шахты Таван-Толгой и создании трансграничной железной дороги Гашуунсухайт-Ганцмод и принял решение обсудить его с соответствующим Постоянным комитетом Великого Государственного Хурала.

Целью настоящего Соглашения является обеспечение долгосрочного стабильного экономического роста для обеих сторон, предоставление государственным предприятиям двух стран возможности заключать взаимовыгодные и стабильные контракты на поставку угля, а также регулирование отношений по увеличению мощности угольных шахт. Также ожидается, что Соглашение увеличит добычу и экспорт угля в Монголии и усилит реализацию Закона о Фонде национального благосостояния Монголии, предоставив возможность монгольскому народу справедливо и честно получать выгоду от минеральных ресурсов страны.

Программа действий правительства Монголии на 2024-2028 годы, утвержденная постановлением Великого государственного хурала № 21 от 2024 года, предусматривает реализацию 14 мегапроектов. Первым проектом, отраженным в Программе, является строительство трансграничных железнодорожных и грузовых терминалов на пограничных пунктах Гашуунсухайт–Ганцмод, Ханги–Мандал и Шивээхурэн–Сэхээ.

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