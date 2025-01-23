Школьник аймака Дундговь стал чемпионом Международного конкурса по ментальной арифметике

CentralAsia (MNG) - АЯЛГУУ Энхбаяр, ученик 7-го класса средней школы «Цэгц Билиг» аймака Дундговь, завоевал Золотой кубок на чемпионате мира по ментальной арифметике UAAA 2025, который состоялся 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе, США.

Аялгуу Энхбаяр с 2018 года постоянно занимается в аймачном клубе ментальной арифметики «Соробан». С 2019 года Аялгуу успешно принял участие в пяти международных соревнованиях, соревнуясь с примерно 24 600 детьми из 116 стран, и завоевал четыре золотых и один серебряный кубок.

В частности, Аялгуу выиграл Золотой кубок на 24-м Международном конкурсе UCMAS по абакусу и ментальной арифметике, который состоялся в Пномпене, Камбоджа, в 2019 году, а также на соревнованиях, организованных Федерацией ментальной арифметики США в 2022 и 2023 годах. Он также получил Золотой кубок на чемпионате мира, который состоялся в Куала-Лумпуре, Малайзия, в 2023 году, и Серебряный кубок на международном соревновании, который состоялся в Малайзии в 2022 году.

источник: MiddleAsianNews

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