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Трамп подписал указ о запрете мигрантам въезда через южную границу США

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке въезда нелегальных мигрантов через южную границу и их высылке, сообщили в Белом доме.

Дональд Трамп также ограничил право мигрантов, попавших на территорию страны через южную границу, оставаться там под предлогом поиска убежища.

Он поручил министерству внутренней безопасности, Минюсту и Госдепартаменту принять меры для выдворения нелегалов, въезжающих в США с юга.

Ранее Дональд Трамп обещал остановить проникновение нелегальных мигрантов и начать процесс их экстрадиции. 21 января он ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за кризиса на южной границе США.

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