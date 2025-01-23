Трамп подписал указ о запрете мигрантам въезда через южную границу США

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке въезда нелегальных мигрантов через южную границу и их высылке, сообщили в Белом доме.

Дональд Трамп также ограничил право мигрантов, попавших на территорию страны через южную границу, оставаться там под предлогом поиска убежища.

Он поручил министерству внутренней безопасности, Минюсту и Госдепартаменту принять меры для выдворения нелегалов, въезжающих в США с юга.

Ранее Дональд Трамп обещал остановить проникновение нелегальных мигрантов и начать процесс их экстрадиции. 21 января он ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за кризиса на южной границе США.