Трамп подписал указ о запрете мигрантам въезда через южную границу США
- Азия и мир, общество
- 9:39, 23 января 2025
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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке въезда нелегальных мигрантов через южную границу и их высылке, сообщили в Белом доме.
Дональд Трамп также ограничил право мигрантов, попавших на территорию страны через южную границу, оставаться там под предлогом поиска убежища.
Он поручил министерству внутренней безопасности, Минюсту и Госдепартаменту принять меры для выдворения нелегалов, въезжающих в США с юга.
Ранее Дональд Трамп обещал остановить проникновение нелегальных мигрантов и начать процесс их экстрадиции. 21 января он ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за кризиса на южной границе США.
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