В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 23 января в 05:44 произошло землетрясение магнитудой 4. Эпицентр находился в Жондорском районе Бухарской области.

По информации Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга, глубина землетрясения составила 15 километров.

Расстояние от эпицентра до Ташкента — 526 километров в юго-западном направлении.

Толчки силой 2 балла ощущались в Пешкунском и Каракульском районах.