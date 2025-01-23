В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4
- Узбекистан, общество
- 10:59, 23 января 2025
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 23 января в 05:44 произошло землетрясение магнитудой 4. Эпицентр находился в Жондорском районе Бухарской области.
По информации Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга, глубина землетрясения составила 15 километров.
Расстояние от эпицентра до Ташкента — 526 километров в юго-западном направлении.
Толчки силой 2 балла ощущались в Пешкунском и Каракульском районах.
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