В Турции снесут отель, при пожаре в котором погибли 79 человек

CentralAsia (CA) - Власти Турции решили снести отель Grand Kartal, в котором, во время пожара, погибли 79 человек, сообщила газета Nobetci Gazete со ссылкой на Министерство окружающей среды, урбанизации и изменения климата.

Решение приняли после получения результатов экспертизы здания. Специалисты установили, что основные несущие колонны отеля были серьезно повреждены, и строение стало непригодным для использования.

Впоследствии территорию планируется реорганизовать и использовать по другому назначению, уточнила газета. Сроки начала сноса, по ее данным, будут объявлены в ближайшие дни.

Пожар в отеле, расположенном на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, произошел ночью 22 января. По информации министра внутренних дел страны Али Ерликая, огонь вспыхнул в ресторанной части 12-этажного деревянного отеля. Пламя быстро охватило все здание. Пожарные прибыли на место примерно через 40-45 минут. Огонь долгое время не удавалось потушить. Людей эвакуировали, некоторые пытались спастись, выпрыгивая из окон. Всего при пожаре погибли 79 человек и 51 получили ранения.