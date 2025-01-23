В Алматы за сутки выпало 18 см снега

CentralAsia (KZ) - В Алматы продолжается уборка улиц после сильного снегопада. Как сообщила пресс-служба акимата города, за сутки выпало 18 см снега, или 31% от месячной нормы, на Каменском плато – 21 см, а на Медео – 12 см.

Ночью очисткой улиц занимались 573 единицы спецтехники и 711 дорожных рабочих, снег вывозили на 203 самосвалах. Всего вывезено 9,6 тыс. кубометров снега. Сейчас работает 475 единиц техники и 1 280 рабочих.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Алматы с 16:00 ожидается временами слабый снег, который продолжится до конца суток. Температура воздуха опустится до -7°С. А 24 января уже будет без осадков, ночью -18-20°С, днем -12-14°С.

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