Трамп назначил главой Секретной службы США агента, защищавшего его во время покушения

Дональд Трамп во время покушения на митинг в Пенсильвании рядом с агентом Секретной службы (в солнцезащитных очках), которого американские

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп назначил новым директором Секретной службы агента Шона Куррана, отвечавшего за его безопасность во время покушения в июле 2024 года.

О назначении Трамп сообщил в соцсети Truth Social в ночь на 23 января, отметив, что Курран — «великий патриот, который защищал мою семью в течение последних нескольких лет».

Шон Курран работает в Секретной службе с 2001 года. Он отвечал за охрану Трампа во время его первого срока и после него.

Он прикрывал Трампа своим телом во время покушения в Балтеле в Пенсильвании в июле 2024-го. «Он доказал свою бесстрашную храбрость, когда, рискуя собственной жизнью, помог спасти мою от пули убийцы в Батлере», — заявил Трамп.

Как отмечает CBS News, в отличие от должностей в правительстве или должности директора ФБР, назначение на пост главы Секретной службы не требует утверждения в сенате конгресса США.

Шон Курран сменил на посту директора Секретной службы Рона Роу, который исполнял обязанности главы ведомства с июля 2024 года. Роу стал руководить службой после увольнения предыдущего директора Кимберли Читл — она ушла в отставку на фоне критики после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Во время предвыборной кампании в 2024 году на Дональда Трампа дважды покушались. Первое покушение произошло 13 июля в Батлере в Пенсильвании. В Трампа выстрелили несколько раз, одна из пуль задела верхнюю часть правого уха политика. При покушении погиб один из участников митинга, двое получили ранения. Нападавшего убил снайпер Секретной службы.

Второй инцидент произошел 15 сентября около гольф-клуба Трампа в городе Палм-Бич, штат Флорида. Агент Секретной службы заметил в кустах ствол винтовки и открыл огонь, после чего нападавшего задержали.