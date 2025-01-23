Уголовное дело президента Южной Кореи передано в прокуратуру

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, которому объявлен импичмент, прибыл на слушание по делу об импичменте в Конституционный суд в Сеуле, Южна

CentralAsia (CA) - Управление антикоррупционных расследований (CIO) Южной Кореи передало прокурорам материалы дела отстраненного от должности президента Юн Сок Ёля, передает Reuters.

Заместитель начальника CIO Ли Чжэ Сын объяснил, что таким образом удастся повысить эффективность расследования. «Несмотря на то что подозреваемый находится под серьезным обвинением в организации мятежа, он по сей день продолжает отказываться от сотрудничества, не отвечает на вопросы уголовного судопроизводства и отказывается от допроса»,— сказал Ли Чжэ Сын на брифинге. Адвокат Юн Сок Ёля объяснял его отказ участвовать в допросе состоянием здоровья.

В сопроводительном заключении CIO рекомендовало предъявить Юн Сок Ёлю обвинения по статье о мятеже и превышении полномочий.

Парламент Южной Кореи решил отстранить Юн Сок Ёля от обязанностей президента после того, как 3 декабря он объявил в стране военное положение. CIO выдало ордер на его арест по обвинению в мятеже и превышении полномочий, но 3 января задержать политика не позволила его охрана. 15 января полицейские со второй попытки задержали Юна.

По утверждению CIO, срок содержания отстраненного президента под стражей должен закончиться примерно 28 января. Однако прокуроры ожидают, что суд продлит его арест еще на десять дней, прежде чем предъявить обвинение.