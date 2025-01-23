Армения не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году, - доклад Службы внешней разведки республики
- Азия и мир, политика
- 13:58, 23 января 2025
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CentralAsia (CA) - Армения не разморозит членство в Организации договора коллективной безопасности в 2025 году. Об этом говорится в докладе Службы внешней разведки страны.
Там указано, что «неспособность» и «нежизнеспособность» ОДКБ в реакции на проблемы Южного Кавказа «вряд ли изменится в 2025 году». Поэтому маловероятно, что «основания замораживания членства Армении в ОДКБ исчезнут».
В декабре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «точке невозврата» в отношениях с ОДКБ. «Точка невозврата пройдена», — говорит он, указывая, что страна вряд ли вернется в организацию.
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