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Армения не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году, - доклад Службы внешней разведки республики
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Армения заморозила свое участие во всех органах ОДКБ

CentralAsia (CA) -  Армения не разморозит членство в Организации договора коллективной безопасности в 2025 году. Об этом говорится в докладе Службы внешней разведки страны.

Там указано, что «неспособность» и «нежизнеспособность» ОДКБ в реакции на проблемы Южного Кавказа «вряд ли изменится в 2025 году». Поэтому маловероятно, что «основания замораживания членства Армении в ОДКБ исчезнут».

В декабре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «точке невозврата» в отношениях с ОДКБ. «Точка невозврата пройдена», — говорит он, указывая, что страна вряд ли вернется в организацию.

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