В монгольской степи обнаружена уникальная мумия XIII века

Бат-Эрдэнэ Сухбаатар

CentralAsia (MNG) -

Археологи сделали сенсационную находку в аймаке Баянхонгор – мумию знатного человека, жившего в XIII веке. Эта удивительно хорошо сохранившаяся находка позволяет нам заглянуть в далекое прошлое и узнать больше о жизни и культуре монгольской знати.

Скальные гробницы – это не просто памятники архитектуры, но и ценный источник информации о древних монголах. Этот погребальный ритуал, восходящий к глубокой древности, отражает космогонические представления монгольских кочевников и их отношение к смерти. Фраза «Хадан гэртээ харилаа» («Вернулся домой — к скалам») свидетельствует о том, что для монголов скала была не просто местом захоронения, но и символом вечности и возрождения.

Мумия была обнаружена в каменной гробнице, типичной для погребальных обычаев того времени. Ученые установили, что это был мужчина около 45-50 лет, высокого роста 180-188 см. Состояние сохранности тела поразительное: сохранились кожа, волосы, ногти и даже отпечатки пальцев. Такая степень сохранности позволит провести детальные исследования и получить ценную информацию о его жизни и рационе питания.

Одежда мумии указывает на его высокий социальный статус. На нем был найден богато украшенный дээл (традиционная монгольская одежда) из кожи яка, а также другие предметы гардероба, характерные для знати XIII-XIV веков.

«Эта находка – настоящий прорыв в наших исследованиях», — говорит доктор Бат-Эрдэнэ Сухбаатар, руководитель экспедиции. – «Мумия позволит нам не только узнать больше о жизни конкретного человека, но и получить новые данные о культуре и быте монгольских кочевников того времени».

источник: MiddleAsianNews

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