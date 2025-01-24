Молодые монгольские акробаты завоевали «бронзу» на цирковом фестивале в Монте–Карло

CentralAsia (MNG) - Бронзовую награду получили артисты циркового центра Mongolian Circus Production Erdene на самом главном в мире цирковом фестивале в Монте–Карло.

В частности, молодые артисты Монголии под руководством продюсера Эрдэнэ Нэргүй и тренера Энхболда Нарангэрэла завоевали бронзу в юношеской категории. Всего соревновались 231 артист цирка из 20 стран, продемонстрировав свои невероятные таланты.

Эрдэнэ Нэргүй и Энхболд Нарангэрэл

Это международное соревнование высшего уровня, известное как Олимпиада циркового мира, в этом году в трех различных категориях приняли участие три монгольские команды.

источник: MiddleAsianNews

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