Оюун-Эрдэнэ дал интервью Чарли Кэмпбеллу из TIME. Что он сказал

// SeongJoon Cho—Bloomberg/Getty Images

CentralAsia (MNG) -

Премьер-министр Монголии рассказал о превращении страны в производителя урана, коррупции, антиправительственных протестах и ​​китайско-американской торговой войне

Почти три десятилетия назад французские шахтеры перебрались в южную пустыню Гоби в поисках скрытых богатств. К 2006 году они нашли то, что искали: богатые залежи урана, скрывающиеся под продуваемыми ветрами песчаными дюнами и ржавеющими нефтяными насосами. Последовала серия пилотных проектов, экологических и экономических оценок.

17 января первый урановый рудник Монголии, Зөөвч-Овоо, наконец получил зеленый свет с подписанием соглашения о совместных инвестициях на сумму 1,6 млрд долларов между правительством и французской государственной энергетической компанией Orano. «Добыча урана в Монголии будет способствовать как низкоуглеродной генерации электроэнергии, так и безопасности поставок для наших клиентов», — сказал в своем заявлении генеральный директор Orano Николас Маес.

Подписание этой сделки является как экономическим благом для Монголии, так и желанным уколом в руку для глобальной борьбы с изменением климата, как раз в то время, когда вернувшийся президент США Дональд Трамп снова выводит ведущую экономику мира из Парижского соглашения. Хотя ядерная энергетика остается спорной в некоторых кругах, она оставляет всего четверть углеродного следа даже солнечной, что побудило более 20 стран на COP28 призвать к утроению мировых мощностей ядерной энергетики к 2050 году.

Сделка Orano также имеет важное геополитическое значение, помогая демократической Монголии и дальше развивать связи с «третьим соседом» за пределами двух авторитарных гигантов на ее границах — Китая и России. Однако, учитывая, что страна, не имеющая выхода к морю, с населением 3,5 млн человек зависит от Пекина в плане торговли и от Москвы в плане импорта газа и нефти, сделка с Францией — ключевым сторонником Украины в ее войне с Россией — не лишена риска.

Показательно, что в сентябре Монголия принимала у себя президента России Владимира Путина с государственным визитом, при этом проигнорировав ордер Международного уголовного суда на его арест по подозрению в военных преступлениях. «Это прискорбно и наносит ущерб нашим отношениям с третьими соседями, а также нашему демократическому имиджу», — заявил изданию TIME Элбэгдорж Цахиа, дважды занимавший пост премьер-министра и президента Монголии с 2009 по 2017 год. «Я бы этого избежал и посоветовал [Путину] не приезжать».

Помимо потенциального геополитического удара, Зөөвч-Овоо также является предостерегающей историей, учитывая задержки, которые его омрачили. Когда TIME посетил объект в марте прошлого года, 11 тонн желтого урана, произведенного в рамках технико-экономического обоснования 2021-2022 годов, все еще хранились в пыльных транспортных контейнерах, поскольку Orano не получила экспортную лицензию. Даже сейчас потребуется еще четыре года, прежде чем рудник начнет добывать уран, объемы добычи которого оцениваются в 2750 тонн в год в течение 30-летнего срока его службы.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай слишком хорошо знает, к какой пагубной цене приводят задержки. Несмотря на победу на всеобщих выборах в июне, он решил сформировать «большую коалицию» с партиями меньшинства. Цель, по его словам, состоит в том, чтобы попытаться достичь консенсуса по необходимым инфраструктурным и развивающимся проектам, чтобы не допустить их превращения в политические мячи, которые будут отброшены и возрождены при смене одной администрации другой. Однако критики опасаются, что включение партий меньшинства в большинство ослабит законодательный контроль.

Во вторник TIME побеседовал через Zoom с Оюун-Эрдэнэ о сделке Orano, построении отношений за пределами России и Китая и стимулировании торговли, несмотря на ожидаемые пошлины Трампа 2.0.

TIME: Насколько значимо инвестиционное соглашение Orano для вашей цели превратить Монголию в крупного игрока на мировом рынке урана?

Оюун-Эрдэнэ: Соглашение «Орано» очень важно, поскольку экономика Монголии основана на горнодобывающем секторе. Переговорный процесс с французским правительством занял более 10 лет. Конечно, были некоторые проблемы, связанные с экологическими проблемами, а также с соблюдением некоторых международных стандартов, но ... теперь Монголия является одним из производителей урана в регионе. И я хотел бы подчеркнуть, что это представляет собой вторую по величине прямую иностранную инвестицию из третьей соседней страны в Монголию.

Каким еще образом вы укрепляете позиции Монголии в глобальной цепочке поставок важнейших полезных ископаемых, особенно в отношениях с третьими соседями?

Конечно, полезные ископаемые очень важны для Монголии, поскольку у нас богатые ресурсы, особенно критически важные минералы. Помимо уранового проекта, мы также сотрудничаем с правительствами Германии и Южной Кореи в проектах по разведке важнейших полезных ископаемых. В будущем мы очень заинтересованы в сотрудничестве с другими третьими соседями и открыты для обмена данными о месторождениях Монголии. Правительство Монголии планирует принять участие в конференции PDAC, которая состоится в Торонто, Канада, в марте. В это время у нас также будет возможность пообщаться с инвесторами и поделиться информацией о картографировании Монголии и месторождениях важнейших полезных ископаемых.

Монголия, будучи не имеющей выхода к морю страной, ставит экспорт урана в зависимость от поддержания хороших отношений с Россией, Китаем и Францией. Возникает ли опасение, что этот ключевой источник дохода может стать заложником геополитических игр?

Действительно, за последние 10 лет в ходе переговоров по этому соглашению возникли некоторые трудности. Конечно, как вы упомянули, геополитическая напряженность и транспортные проблемы были основными проблемами и причинами этой задержки. Но теперь мы успешно согласовали это инвестиционное рамочное соглашение, и мы оцениваем, что у нас не будет никаких транспортных или логистических проблем. И я хотел бы похвалить французское правительство за решение этой проблемы.

Путин посетил Монголию в сентябре, несмотря на ордер Международного уголовного суда на его арест за предполагаемые военные преступления. Означает ли это, что ваше правительство теперь отвергает юрисдикцию МУС, и какое послание должны воспринять третьи соседи?

За последние пару лет мир очень быстро изменился. Но позиция Монголии очень тверда: мы миролюбивая страна, и мы всегда выступаем за мир, а не за войну. Поэтому мы считаем, что все конфликты, споры и напряженность должны решаться путем переговоров и дипломатических переговоров. И мы твердо придерживались этой позиции, особенно во время пандемии COVID-19, а также российско-украинской войны.

Правительства Монголии и Российской Федерации поддерживают дружеские отношения и исторические связи с 1921 года. Раз в пять лет глава государства Российской Федерации посещает Монголию, чтобы отметить годовщину нашей общей победы в битве на реке Халхин-Гол. Поэтому мы разъясняли эту ситуацию нашим партнерам, третьим соседям, а также Международному уголовному суду в преддверии этой годовщины, а также те проблемы и экономическую зависимость, которые мы испытываем по отношению к Российской Федерации. Кроме того, во время и после визита наше Министерство иностранных дел тесно сотрудничало с нашими партнерами и Международным уголовным судом, чтобы предоставить это объяснение, и мы считаем, что ясно дали понять, что у нас есть некоторые проблемы в этом отношении.

Мы уже говорили о ваших усилиях по борьбе с коррупцией. В декабре Orano согласилась выплатить штраф в размере €4,8 млн [$5 млн] для урегулирования расследования взяточничества в связи с ее горнодобывающими операциями в Монголии. Разве это не вызывает беспокойства, учитывая вашу твердую позицию по борьбе с коррупцией?

Нам известно о случае взяточничества, и правительство Монголии хочет быть максимально прозрачным и открытым. Поэтому мы открыто обсуждали этот вопрос на заседаниях нашего Кабинета министров, и мы также ведем открытые переговоры с нашей прокуратурой. Но мы не считаем, что нам следует терять время, поскольку это соглашение выгодно как правительству Монголии, так и правительству Франции. Поэтому мы верим в судебный процесс. Судебный процесс будет идти отдельно, но инвестиционное рамочное соглашение будет реализовано, как и было согласовано.

Также я участвовал в саммите One Water в Саудовской Аравии в декабре. Я встречался с президентом Эммануэлем Макроном и обсуждал этот вопрос, и у нас были обширные переговоры о том, как обе стороны могут тесно сотрудничать. Поэтому мы уверены, что это дело о взяточничестве будет раскрыто в соответствии с законами и правилами, а инвестиционное соглашение будет реализовано гладко.

Недавно Монголия создала суверенный фонд благосостояния. Какие шаги вы предприняли, чтобы гарантировать, что инвестиции соответствуют международным стандартам ESG [экология, общество, управление]?

Да, Монголия одобрила закон о суверенном фонде благосостояния, который состоит из трех фондов: сберегательного фонда, фонда будущего наследия и фонда развития. По состоянию на декабрь 2024 года мы накопили 1,3 миллиарда долларов, и этот доход будет увеличиваться по мере успешной реализации этих горнодобывающих проектов. На нашей цифровой платформе E-Mongolia мы открыли счета для каждого гражданина, который будет получать доходы от горнодобывающих проектов [как часть сберегательного фонда]. Поэтому, когда проект [Orano] стартует и начнут поступать доходы, на счета людей поступят деньги от этого проекта [которые они смогут потратить на такие важные сферы, как здравоохранение, образование и жилье]. Очень важно, чтобы монгольский народ мог реально почувствовать и увидеть преимущества наших природных ресурсов.

В США новый президент, который проводил кампанию за повышение тарифов для многих стран, включая возможный 60% тариф на китайский экспорт. Экономика Монголии во многом зависит от Китая. Беспокоит ли вас новый срок Трампа и возможные последствия для экономики Монголии? А также влияние пошлин на общую картину мировой торговли?

Отношения между Монголией и США очень прочные. Я также уверен, что отношения будут расширяться, поскольку президент Трамп лично знает о Монголии. В 2019 году, во время первой администрации президента Трампа, отношения между Монголией и США были повышены до уровня стратегического партнерства, и президент Трамп фактически является одним из немногих президентов США, которые принимали нашего президента с визитом. Кроме того, семья президента Трампа несколько раз посещала Монголию в личных целях, чтобы познакомиться с нашим кочевым образом жизни и прекрасными пейзажами. Поэтому я уверен, что во время его второго срока наши отношения еще больше углубятся, поскольку его администрация понимает ситуацию и проблемы Монголии и расширит свою поддержку нашей парламентской демократии.

Что касается Китая, то, конечно, мы экспортируем наш коксующийся уголь в Китайскую Народную Республику, и есть проблема, что цена может снизиться из-за пошлин на электромобили [из-за снижения спроса на сталь]. Но мы очень тесно сотрудничаем с китайским правительством в целях расширения нашего сотрудничества, особенно в области экспорта. Мы работаем над заключением соглашения о железнодорожном сообщении с China Energy Group, чтобы иметь возможность экспортировать больше коксующегося угля в Китай. Поэтому мы считаем, что, увеличив экспорт нашего угля, мы не понесем больших потерь с точки зрения потери экономических доходов. Кроме того, во время моего недавнего визита в Абу-Даби я встретился с Эриком Трампом, и мы обменялись мнениями о возможных последствиях налога на электромобили для экспорта коксующегося угля из Монголии.

После выборов в июне прошлого года вы вошли в «большую коалицию» с [Монгольской] Демократической партией и партией ХҮН, хотя у вас было парламентское большинство. Почему это произошло, и удовлетворены ли вы результатами?

В истории Монголии всегда было более 10 крупных проектов развития, которые обсуждались, но так и не были реализованы. Итак, это правительство представило 14 мегапроектов развития, которые мы намерены реализовать в течение срока наших полномочий. И [парламент] одобрил поправку к конституции [о расширении законодательного органа и принятии смешанной избирательной системы]. Так что все это послужило катализаторами для формирования этого коалиционного правительства, потому что я видел, что Монголия слишком политизирована. Будучи маленьким ребенком, я с нетерпением ждал развития своей страны, и в то время люди обсуждали некоторые проекты, но из-за политических разногласий никакого прогресса не было достигнуто.

Как мы все знаем, мир становится очень поляризованным, особенно из-за этих войн, и ситуация становится крайне непредсказуемой. Поэтому мы хотим быть готовыми и отстаивать наши основные ценности, что очень важно для нашей экономической стабильности и устойчивости в будущем. И еще, я хотел бы подчеркнуть, что это новое правительство стало свидетелем радикальных изменений в монгольской политике, потому что теперь у нас есть представители пяти политических партий, и 70% из них — совершенно новые депутаты, а 25% — женщины. Так что мы фактически стали лидером по [женскому представительству] в Азии. Так что суть в том, что консенсус очень важен в этом парламенте, в этом правительстве и в Монголии.

Антиправительственные протесты вспыхнули в последние недели в Улан-Баторе. Какой вывод может сделать ваше правительство?

Одной из главных причин этих протестов стала либерализация цен на энергоносители, которую недавно провело наше правительство. Конечно, это было трудное решение для наших граждан, но оно было очень важным, поскольку затраты не отражались в цене, по которой мы фактически продавали энергию. И для продвижения наших энергетических проектов нам важно реформировать наш энергетический сектор. Конечно, есть много проектов, особенно мегапроектов развития, в том числе проект Orano. Не все могут быть довольны всем, что происходит.

Среди общественности также существует большое недовольство относительно судебной системы, поскольку все еще продолжаются дела, связанные с кражей угля, произошедшей два года назад, а также некоторые вопросы, связанные с банком развития, поэтому люди спрашивали об этих процессах.

Мы встретились с представителями протестующих, чтобы выслушать их требования. Это часть демократического процесса, и для нас очень важно понимать потребности наших людей и делать информацию доступной и прозрачной для общественности.

автор: Чарли Кэмпбелл

перевод: Татар С.Майдар

источник: TIME

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения